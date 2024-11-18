Хезболла завдала удару по передмістю Тель-Авіва: є поранені – відео

Стан однієї постраждалої оцінюється як тяжкий, розповіли медики

Тель-Авів (Ілюстративне фото: Abir Sultan / EPA)

У понеділок, 18 листопада, ліванське угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю, унаслідок чого було поранено цивільних людей. Про це повідомляє The Times of Israel.

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За даними медиків, у районах Бней-Брак і Рамат-Ган після ракетного обстрілу Хезболли п'ятеро людей отримали поранення. Стан 54-річної жінки оцінюється як тяжкий. Ще одна людина перебуває у середньому стані, троє мають легкі поранення. Усі постраждалі були вражені осколками.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що під час атаки з території Лівану була випущена одна ракета, яку успішно перехопили системи протиповітряної оборони.

Уламки від ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу, а також пошкодження будівель і транспортних засобів. Військові пообіцяли розслідувати інцидент.

1 жовтня Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю. Частина ударів припала по центру країни, решта – на південь. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".

2 жовтня у США пообіцяли "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск близько 200 балістичних ракет назвали "серйозною ескалацією".

13 жовтня Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками: постраждали майже 70 людей.