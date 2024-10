Безпілотник Хезболли атакував резиденцію Нетаньягу

Уранці в суботу, 19 жовтня, дрон Хезболли атакував приватну резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Кесарії. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на Офіс прем'єр-міністра.

У заяві йдеться, що Нетаньягу та його дружини Сари не було вдома під час атаки. За попередніми даними, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Два інші безпілотники, випущені вранці з Лівану, були збиті засобами протиповітряної оборони.

Також Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що вранці того самого дня Ліван випустив по Ізраїлю понад 50 снарядів. Більшість із них було перехоплено. Про постраждалих військові не повідомили.

🔻#Hezbollah's unmanned aerial vehicle advancing towards its target.

He passes by the helicopter of the zionist occupation army and hits a building in Caesarea

zionist media claims that the building is the personal residence of war criminal #Netanyahu.

Hizbullah#yenidoğançetesi pic.twitter.com/oU7ahQOQ6c