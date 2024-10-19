Беспилотник Хезболлы атаковал резиденцию Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Утром в субботу, 19 октября, дрон Хезболли атаковал частную резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Офис премьер-министра.

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В заявлении говорится, что Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время атаки. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенных утром из Ливана, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утром того же дня Ливан выпустил по Израилю более 50 снарядов. Большинство из них были перехвачены. О пострадавших военные не сообщили.

  • 1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
  • 2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".
  • 13 октября Хезболла атаковала Израиль беспилотниками: пострадали около 70 человек.
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