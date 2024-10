Утром в субботу, 19 октября, дрон Хезболли атаковал частную резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Офис премьер-министра.

В заявлении говорится, что Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время атаки. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенных утром из Ливана, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утром того же дня Ливан выпустил по Израилю более 50 снарядов. Большинство из них были перехвачены. О пострадавших военные не сообщили.

🔻 #Hezbollah 's unmanned aerial vehicle advancing towards его target.

Он пойдет на helicopters изонистического трудоустройства армии и его строительство в Caesarea

zionist media claims that the building is the personal residence of war criminal #Netanyahu .

