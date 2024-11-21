Израиль обвинил МУС в "антисемитской ненависти" после ордера на арест премьера

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвергает обвинение Международного уголовного суда в военных преступлениях. Его назвали "абсурдным" и "антисемитским", говорится в заявлении.

Главного прокурора МУС назвали коррумпированным, а судей – предвзятыми. Решением МУС, по мнению израильской стороны, было якобы продиктовано "антисемитской ненавистью" к Израилю.

В канцелярии также заявили, что "нет более справедливой войны", чем та, которую с седьмого октября 2023 года ведет Израиль в Газе. И отметили, что ни одно "анти-израильское решение" не заставить страну прекратить защищать своих граждан.

"Премьер-министр Биньямин Нетанияху не поддастся давлению, не сдастся и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции", – говорится в заявлении.

Президент Израиля Ицхак Герцог также отреагировал на "недобросовестное и возмутительное" решение МУС. Он назвал сегодняшний день "темным для справедливости" и "черным для человечества".

Также, по словам главы Израиля, МУС превратил правосудие во "всеобщее посмешище" и выбрал "сторону террора и зла" вместо свободы и демократии.

"Эта циничная эксплуатация международных правовых институций еще раз напоминает о необходимости подлинной моральной ясности перед лицом иранской империи зла, стремящейся дестабилизировать наш регион и мир и уничтожить сами институции свободного мира", – резюмировал президент Израиля.

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта.