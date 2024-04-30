У Раді Європи зробили важливий крок щодо створення спецтрибуналу для Росії

Рада Європи висловила свою готовність до створення спеціального трибуналу під її "парасолькою"

Рада Європи (Фото: Пресслужба Ради Європи)

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю підготувати документи для укладання угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Важливо зазначити, що цим рішенням Рада Європи висловила свою готовність до створення Спеціального трибуналу під її "парасолькою". Усі інші ключові питання, необхідні для функціонування трибуналу, зокрема модель та імунітети, будуть включені до проєкту статуту майбутнього трибуналу", – написав він.

Сибіга додав, що Україна та 40 держав-членів коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group) працюють над цим.

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net заявив, що це вже "реальний крок до створення Міжнародного трибуналу зі злочину агресії".

"Оскільки йдеться про агресію в Європі і той факт, що Росія зруйнувала європейську систему безпеки, трибунал може бути створений за участі Ради Європи", – пояснив він.

Проти такого рішення виступили три країни: Угорщина, Сербія та Туреччина.

Фото: Андрій Сибіга/Facebook

3 липня 2023 року відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. В ОП заявили, що відкриття цього центру – це крок до спецтрибуналу над владою РФ.

10 вересня Кулеба заявив, що питання спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців стало єдиним, де він не зміг виконати доручення Зеленського.

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