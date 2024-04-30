В Совете Европы сделали важный шаг по созданию спецтрибунала для России: детали

Совет Европы выразил свою готовность к созданию специального трибунала под его "зонтиком"

Совет Европы (Фото: Пресс-служба Совета Европы)

Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы по заключению соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала касательно агрессии России против Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Важно отметить, что этим решением Совет Европы выразил свою готовность к созданию Специального трибунала под его "зонтиком". Все другие ключевые вопросы, необходимые для функционирования трибунала, в частности модель и иммунитеты, будут включены в проект устава будущего трибунала", – написал он.

Сибига добавил, что Украина и 40 государств-членов коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Core Group) работают над этим.

Нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что это уже "реальный шаг к созданию Международного трибунала по преступлению агрессии".

"Поскольку речь идет об агрессии в Европе и о том, что Россия разрушила европейскую систему безопасности, трибунал может быть создан при участии Совета Европы", – пояснил он.

Против такого решения выступили три страны: Венгрия, Сербия и Турция.

Фото: Андрей Сибига/Facebook

3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В ОП заявили, что открытие этого центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.

10 сентября Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение Зеленского.

Читайте также: Не все страны "за" трибунал над Путиным. Опасаются этого для других президентов – Минюст