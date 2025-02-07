"Амбициозная цель". В Совете Европы хотят создать спецтрибунал для России в 2025 году

Генсек Совета Европы считает, что создание трибунала в 2025 году – это "амбициозная цель", но подчеркивает, что такие амбиции необходимы

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины может быть создан уже в этом году, если будет достигнуто соглашение на международном уровне. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью Европейской правде.

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Он пояснил, что для запуска трибунала нужно организовать его структуру и обеспечить необходимыми ресурсами, в частности, прокурорами и судьями.

Берсе также отметил, что страны, работающие над созданием трибунала, уже достигли согласия по основным вопросам, поэтому Совет Европы готов двигаться к следующим шагам.

"Наша цель – достичь согласия по тексту международного соглашения уже в этом году, а после этого организовать дипломатическую конференцию для его принятия, что также должно состояться в 2025 году", – добавил он.

Генсек Совета Европы считает, что создание трибунала в 2025 году – это "амбициозная цель", но подчеркивает, что такие амбиции необходимы, поскольку преступление агрессии уже давно признано ООН, а если соответствующий суд отсутствует, его нужно создавать.

3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В ОП заявили, что открытие этого центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.

10 сентября экс-глава МИД Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение Зеленского.

30 апреля 2024 года Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы для заключения соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.