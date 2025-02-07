"Амбициозная цель". В Совете Европы хотят создать спецтрибунал для России в 2025 году
Специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины может быть создан уже в этом году, если будет достигнуто соглашение на международном уровне. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью Европейской правде.
Он пояснил, что для запуска трибунала нужно организовать его структуру и обеспечить необходимыми ресурсами, в частности, прокурорами и судьями.
Берсе также отметил, что страны, работающие над созданием трибунала, уже достигли согласия по основным вопросам, поэтому Совет Европы готов двигаться к следующим шагам.
"Наша цель – достичь согласия по тексту международного соглашения уже в этом году, а после этого организовать дипломатическую конференцию для его принятия, что также должно состояться в 2025 году", – добавил он.
Генсек Совета Европы считает, что создание трибунала в 2025 году – это "амбициозная цель", но подчеркивает, что такие амбиции необходимы, поскольку преступление агрессии уже давно признано ООН, а если соответствующий суд отсутствует, его нужно создавать.
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