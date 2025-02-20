Член Конгресса: Большое количество конгрессменов готовы не допустить вознаграждения Путина

Брайан Фицпатрик (Фото: x.com/RepBrianFitz)

В Конгрессе США есть определяющее количество представителей от обеих партий и палат, желающих и готовых предотвратить вознаграждение "коммунистического диктатора" Владимира Путина. Об этом заявил конгрессмен Брайан Фицпатрик на своей странице в соцсети X (Twitter).

Он отметил, что Путин совершил незаконное вторжение в Украину, похищение, пытки, изнасилование и убийство украинского народа, в том числе женщин и детей. По словам Фицпатрика, президент Владимир Зеленский и все участники переговоров должны знать позицию конгрессменов.

"Мы будем использовать каждый рычаг и каждый голос, которые есть в нашем распоряжении, независимо от личных или политических последствий. Этот вопрос настолько чувствителен ко времени и настолько экзистенциальный. Это определяет наследие. Мы все хотим немедленного прекращения этого жестокого российского вторжения и убийств", – подчеркнул Фицпатрик.

По его словам, чтобы мирное соглашение было справедливым и долгосрочным, нужно заключить его таким образом, чтобы российские захватчики были привлечены к ответственности. Также следует предусмотреть справедливое распределение расходов между всеми европейскими нациями.

Иные действия будут означать поощрение будущих вторжений и увековечение кровопролития вместе с душевной болью.

"Это о мире через силу. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", – подчеркнул Фицпатрик.

Он также отметил, что Зеленскому нельзя и не нужно навязывать ни одно соглашение, не гарантирующее безопасность и суверенитет Украины.