Член Конгресса: Большое количество конгрессменов готовы не допустить вознаграждения Путина
В Конгрессе США есть определяющее количество представителей от обеих партий и палат, желающих и готовых предотвратить вознаграждение "коммунистического диктатора" Владимира Путина. Об этом заявил конгрессмен Брайан Фицпатрик на своей странице в соцсети X (Twitter).
Он отметил, что Путин совершил незаконное вторжение в Украину, похищение, пытки, изнасилование и убийство украинского народа, в том числе женщин и детей. По словам Фицпатрика, президент Владимир Зеленский и все участники переговоров должны знать позицию конгрессменов.
"Мы будем использовать каждый рычаг и каждый голос, которые есть в нашем распоряжении, независимо от личных или политических последствий. Этот вопрос настолько чувствителен ко времени и настолько экзистенциальный. Это определяет наследие. Мы все хотим немедленного прекращения этого жестокого российского вторжения и убийств", – подчеркнул Фицпатрик.
По его словам, чтобы мирное соглашение было справедливым и долгосрочным, нужно заключить его таким образом, чтобы российские захватчики были привлечены к ответственности. Также следует предусмотреть справедливое распределение расходов между всеми европейскими нациями.
Иные действия будут означать поощрение будущих вторжений и увековечение кровопролития вместе с душевной болью.
"Это о мире через силу. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", – подчеркнул Фицпатрик.
Он также отметил, что Зеленскому нельзя и не нужно навязывать ни одно соглашение, не гарантирующее безопасность и суверенитет Украины.
- 13 февраля глава Евросовета заявил, что мирное соглашение по Украине не должно ограничиваться прекращением огня.
- 16 февраля президент Зеленский заявил, что сейчас ни Украина, ни РФ не получат очень хорошего мирного соглашения.
- 17 февраля Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение.
- 20 февраля экс-советник президента США заявил, что план Трампа по Украине близок к капитуляции.