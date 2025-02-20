Украину могут автоматически принять в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение – NBC
США рассматривают автоматическое вступление Украины в НАТО в том случае, если Россия нарушит мирное соглашение о прекращении войны. Об этом сообщило NBC, ссылаясь на четырех анонимных американских чиновников.
По информации журналистов, автоматическое вступление в НАТО является одной из возможных гарантий безопасности и частей мирного соглашения.
В то же время министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО.
По словам четырех анонимных представителей администрации президента США и Конгресса, накануне выступления Хегсету советовали не говорить, что Украина не вступит в НАТО в рамках мирного соглашения с Россией.
Как рассказали трое осведомленных американских чиновников, в подготовленных комментариях говорилось, что гарантии безопасности для Украины не должны предоставляться посредством членства в НАТО.
В результате Хегсет заявил, что его слова о членстве Украины в НАТО были скоординированы с остальной командой национальной безопасности президента США Дональда Трампа, но позже смягчил свои комментарии.
Хегсет сказал, что во время переговоров "все на столе". В ответ на это Трамп заявил, что не просил Хегсета отказаться от своих замечаний, отметил смягчение его тона и назвал начальные слова шефа Пентагона достаточно точными.
"Представители администрации ни разу не советовали министру Хегсету не подвергать сомнению членство в НАТО", – прокомментировал этот вопрос американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот.
- На заявление Хегсета касательно членства Украины в НАТО 12 февраля отреагировал министр обороны Умеров. Он сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".
- Трамп 19 февраля заявил о наличии у России "козырей" на переговорах по прекращению войны против Украины.