Украину могут автоматически принять в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение – NBC

Такая опция является одной из возможных гарантий безопасности и частей мирного соглашения

Военные одной из стран НАТО (Фото: Vasill Donev/EPA)

США рассматривают автоматическое вступление Украины в НАТО в том случае, если Россия нарушит мирное соглашение о прекращении войны. Об этом сообщило NBC, ссылаясь на четырех анонимных американских чиновников.

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По информации журналистов, автоматическое вступление в НАТО является одной из возможных гарантий безопасности и частей мирного соглашения.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

По словам четырех анонимных представителей администрации президента США и Конгресса, накануне выступления Хегсету советовали не говорить, что Украина не вступит в НАТО в рамках мирного соглашения с Россией.

Как рассказали трое осведомленных американских чиновников, в подготовленных комментариях говорилось, что гарантии безопасности для Украины не должны предоставляться посредством членства в НАТО.

В результате Хегсет заявил, что его слова о членстве Украины в НАТО были скоординированы с остальной командой национальной безопасности президента США Дональда Трампа, но позже смягчил свои комментарии.

Хегсет сказал, что во время переговоров "все на столе". В ответ на это Трамп заявил, что не просил Хегсета отказаться от своих замечаний, отметил смягчение его тона и назвал начальные слова шефа Пентагона достаточно точными.

"Представители администрации ни разу не советовали министру Хегсету не подвергать сомнению членство в НАТО", – прокомментировал этот вопрос американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот.