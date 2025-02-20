Україну можуть автоматично прийняти до НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду – NBC

Така опція є однією з можливих гарантій безпеки та частин мирної угоди

Військові однієї з країн НАТО (Фото: Vasill Donev/EPA)

США розглядають автоматичний вступ України до НАТО в тому випадку, якщо Росія порушить мирну угоду про припинення війни. Про це повідомило NBC, посилаючись на чотирьох анонімних американських чиновників.

За інформацією журналістів, автоматичний вступ до НАТО є однією з можливих гарантій безпеки та частин мирної угоди.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет 12 лютого у Брюсселі заявив про нереалістичність вступу України до НАТО.

За словами чотирьох анонімних представників адміністрації президента США та Конгресу, напередодні виступу Гегсету радили не казати, що Україна не вступить до НАТО в межах мирної угоди з Росією.

Як розповіли троє обізнаних американських чиновників, у підготовлених коментарях йшлося про те, що гарантії безпеки для України не повинні надаватися за допомогою членства в НАТО.

В результаті Гегсет заявив, що його слова про членство України в НАТО були скоординовані з рештою команди національної безпеки президента США Дональда Трампа, але згодом пом'якшив свої коментарі.

Гегсет сказав, що під час переговорів "все на столі". У відповідь на це Трамп заявив, що не просив Гегсета відмовитися від своїх зауважень, зазначив пом'якшення його тону і водночас назвав початкові слова шефа Пентагону досить точними.

"Представники адміністрації жодного разу не радили міністрові Гегсету не ставити під сумнів членство в НАТО", – прокоментував це питання американським журналістам прессекретар Пентагону Джон Улліот.