Глава Евросовета: Мирное соглашение по Украине не должно ограничиваться прекращением огня
Глава Европейского совета Антониу Кошта предостерег от того, чтобы потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией заключалось без участия Украины и Евросоюза и ограничивалось пунктом о "прекращении огня". Об этом он написал в X.
"Мир не может быть простым прекращением огня. Россия больше не должна быть угрозой для Украины, Европы, международной безопасности", – заявил Кошта.
Он добавил, что переговоры по завершению российско-украинской войны должны обязательно проходить с участием Украины и ЕС.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас высказала похожее мнение, подчеркнув, что любое мирное соглашение, заключенное без Украины и ЕС, будет нечестным. По ее словам, Киев и европейские союзники, по меньшей мере, должны имплементировать этот договор.
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