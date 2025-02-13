Глава Евросовета: Мирное соглашение по Украине не должно ограничиваться прекращением огня

Антониу Кошта подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение должно сделать так, чтобы Россия больше не угрожала ни Украине, ни миру

Антониу Кошта (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Глава Европейского совета Антониу Кошта предостерег от того, чтобы потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией заключалось без участия Украины и Евросоюза и ограничивалось пунктом о "прекращении огня". Об этом он написал в X.

"Мир не может быть простым прекращением огня. Россия больше не должна быть угрозой для Украины, Европы, международной безопасности", – заявил Кошта.

Он добавил, что переговоры по завершению российско-украинской войны должны обязательно проходить с участием Украины и ЕС.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас высказала похожее мнение, подчеркнув, что любое мирное соглашение, заключенное без Украины и ЕС, будет нечестным. По ее словам, Киев и европейские союзники, по меньшей мере, должны имплементировать этот договор.