"Это не остановит убийства, нечестно". Каллас против мирного соглашения без Украины и ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас считает любое потенциальное мирное соглашение, заключенное без Украины и Евросоюза, нечестным. Об этом она заявила перед заседанием Совета Украина-НАТО, передает Reuters.
"Это будет нечестное соглашение, что мы уже видели раньше, например, в Минске, и оно просто не будет работать. Оно не остановит убийства. Оно не остановит войну", – сказала она.
Каллас подчеркнула, что непосредственное участие Украины и ЕС необходимо, поскольку они должны имплементировать это соглашение. В противном случае, считает чиновник, это соглашение провалится.
"Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", – добавила она.
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