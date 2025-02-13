"Это не остановит убийства, нечестно". Каллас против мирного соглашения без Украины и ЕС

По словам главы евродипломатии, такое соглашение провалится, поскольку Украина и Евросоюз должны его имплементировать

Кайя Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Глава евродипломатии Кая Каллас считает любое потенциальное мирное соглашение, заключенное без Украины и Евросоюза, нечестным. Об этом она заявила перед заседанием Совета Украина-НАТО, передает Reuters.

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"Это будет нечестное соглашение, что мы уже видели раньше, например, в Минске, и оно просто не будет работать. Оно не остановит убийства. Оно не остановит войну", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что непосредственное участие Украины и ЕС необходимо, поскольку они должны имплементировать это соглашение. В противном случае, считает чиновник, это соглашение провалится.

"Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", – добавила она.