"Це не зупинить убивства, це нечесно". Каллас проти мирної угоди без участі України та ЄС

За словами голови євродипломатії, така угода провалиться, оскільки Україна та Євросоюз мають її імплементувати

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Очільниця євродипломатії Кая Каллас вважає будь-яку потенційну мирну угоду, укладену без України та Євросоюзу, нечесною. Про це вона заявила перед засіданням Ради Україна-НАТО, передає Reuters.

"Це буде нечесна угода, що ми вже бачили раніше, наприклад, у Мінську, і вона просто не буде працювати. Вона не зупинить убивства. Вона не зупинить війну", – сказала вона.

Каллас наголосила, що безпосередня участь України та ЄС необхідна, оскільки вони мають імплементувати цю угоду. У протилежному разі, вважає посадовиця, ця угода провалиться.

"Без нас за столом переговорів ви можете домовитися про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", – додала вона.