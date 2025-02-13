"Це не зупинить убивства, це нечесно". Каллас проти мирної угоди без участі України та ЄС
Очільниця євродипломатії Кая Каллас вважає будь-яку потенційну мирну угоду, укладену без України та Євросоюзу, нечесною. Про це вона заявила перед засіданням Ради Україна-НАТО, передає Reuters.
"Це буде нечесна угода, що ми вже бачили раніше, наприклад, у Мінську, і вона просто не буде працювати. Вона не зупинить убивства. Вона не зупинить війну", – сказала вона.
Каллас наголосила, що безпосередня участь України та ЄС необхідна, оскільки вони мають імплементувати цю угоду. У протилежному разі, вважає посадовиця, ця угода провалиться.
"Без нас за столом переговорів ви можете домовитися про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", – додала вона.
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