Голова Євроради: Мирна угода між Україною та Росією не має обмежуватися припиненням вогню
Глава Європейської ради Антоніу Кошта застеріг від того, щоб потенційна мирна угода між Україною й Росією укладалася без участі України та Євросоюзу й обмежувалася пунктом про "припинення вогню". Про це він написав у X.
"Мир не може бути простим припиненням вогню. Росія більше не повинна бути загрозою для України, для Європи, для міжнародної безпеки", – заявив Кошта.
Він додав, що переговори щодо завершення російсько-української війни повинні обов’язково відбуватися за участю України та ЄС.
Раніше глава євродипломатії Кая Каллас висловила схожу думку, наголосивши, що будь-яка мирна угода, укладена без України та ЄС, буде нечесною. За її словами, Київ і європейські союзники щонайменше мають імплементувати цей договір.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що президент США Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
- Після розмов із Зеленським і Путіним Трамп заявив, що є "хороша можливість" завершити війну.