Голова Євроради: Мирна угода між Україною та Росією не має обмежуватися припиненням вогню

Антоніу Кошта наголосив, що потенційна мирна угода має зробити так, щоб Росія більше не була загрозою ані для України, ані для світу

Антоніу Кошта (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Глава Європейської ради Антоніу Кошта застеріг від того, щоб потенційна мирна угода між Україною й Росією укладалася без участі України та Євросоюзу й обмежувалася пунктом про "припинення вогню". Про це він написав у X.

"Мир не може бути простим припиненням вогню. Росія більше не повинна бути загрозою для України, для Європи, для міжнародної безпеки", – заявив Кошта.

Він додав, що переговори щодо завершення російсько-української війни повинні обов’язково відбуватися за участю України та ЄС.

Раніше глава євродипломатії Кая Каллас висловила схожу думку, наголосивши, що будь-яка мирна угода, укладена без України та ЄС, буде нечесною. За її словами, Київ і європейські союзники щонайменше мають імплементувати цей договір.