Член Конгресу: Є визначальна кількість конгресменів, які готові запобігти винагороді Путіна

Браян Фіцпатрік (Фото: x.com/RepBrianFitz)

У Конгресі США є визначальна кількість представників від обох партій і палат, які бажають і готові запобігти винагороді "комуністичного диктатора" Володимира Путіна. Про це заявив конгресмен Браян Фіцпатрік на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Він зазначив, що Путін вчинив незаконне вторгнення в Україну, викрадення, катування, зґвалтування та вбивство українського народу, зокрема жінок та дітей. За словами Фіцпатріка, президент Володимир Зеленський та всі учасники переговорів повинні знати позицію конгресменів.

"Ми використовуватимемо кожен важіль і кожен голос, які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків. Це питання настільки чутливе до часу і настільки екзистенціальне. Це визначає спадщину. Ми всі хочемо негайного припинення цього жорстокого російського вторгнення та вбивств", – підкреслив Фіцпатрік.

За його словами, щоб мирна угода була справедливою та довгостроковою, треба укласти її таким чином, щоб російські загарбники були притягнені до відповідальності. Також треба передбачити справедливий розподіл витрат між усіма європейськими націями.

Інакші дії означатимуть заохочення майбутніх вторгнень та увічнення кровопролиття разом із душевним болем.

"Це про мир через силу. Це про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд – це те, за що Америка завжди повинна виступати", – підкреслив Фіцпатрік.

Він також зазначив, що Зеленському не можна і не потрібно нав’язувати жодну угоду, яка не гарантує безпеку та суверенітет України.