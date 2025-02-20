Ексрадник президента США: План Трампа щодо України близький до капітуляції
Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що угода про припинення вогню в Україні "близька до капітуляції". Про це він сказав у подкасті Power Play на сайті Politiсo.
За словами Болтона, результатом будь-якої подібної угоди стане ослаблення безпеки як України, так і Європи. Крім того, цей процес може призвести до виходу США з НАТО.
"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинення вогню, буде створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО – це врегулювання, яке вони могли б написати у Кремлі", – сказав ексрадник Трампа.
Він також побоюється, що світові лідери, включно з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, можуть ухвалити неправильні рішення, погодившись на угоду між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Джон Болтон працював під керівництвом Трампа 17 місяців з 2018 до 2019 року у його перший термін у Білому домі. Він пішов через розбіжності щодо зовнішньої політики.
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