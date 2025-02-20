Ексрадник президента США: План Трампа щодо України близький до капітуляції

Джон Болтон (Фото: x.com/AmbJohnBolton)

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що угода про припинення вогню в Україні "близька до капітуляції". Про це він сказав у подкасті Power Play на сайті Politiсo.

За словами Болтона, результатом будь-якої подібної угоди стане ослаблення безпеки як України, так і Європи. Крім того, цей процес може призвести до виходу США з НАТО.

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинення вогню, буде створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО – це врегулювання, яке вони могли б написати у Кремлі", – сказав ексрадник Трампа.

Він також побоюється, що світові лідери, включно з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, можуть ухвалити неправильні рішення, погодившись на угоду між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Джон Болтон працював під керівництвом Трампа 17 місяців з 2018 до 2019 року у його перший термін у Білому домі. Він пішов через розбіжності щодо зовнішньої політики.

13 лютого голова Євроради заявив, що мирна угода щодо України не повинна обмежуватися припиненням вогню.

16 лютого президент Зеленський заявив, що зараз ні Україна, ні РФ не отримають дуже гарної мирної угоди.

17 лютого Келлог заявив, що ніхто не нав'язуватиме Зеленському мирну угоду.