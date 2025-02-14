Зеленський пояснив, чому мирна угода не може бути підписана в Мюнхені

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Угода щодо врегулювання війни Росії проти України не може бути підписана в Мюнхені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво" на Мюнхенській безпековій конференції, апелюючи до Мюнхенської угоди 1938 року.

"Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну тому, що це Мюнхен. І тут немає президента [Сполучених Штатів]. І тут ми пам’ятаємо, які речі були підписані. І я таких речей не повторюю", – сказав Зеленський.

Президент додав, що мирна угода – це план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений між Україною і Сполученими Штатами. Крім цього, глава держави наголосив, що у цьому процесі має брати участь Європа.

"Тому що ми говоримо про гарантії безпеки, як головний момент в будь-якому документі про припинення або закінчення війни. Гарантії безпеки для України, для всієї Європи", – наголосив він.

ДОВІДКА Мюнхенська угода – документ, підписаний у ніч проти 30 вересня 1938 року на міжнародній конференції главами урядів Німеччини (Адольф Гітлер), Великої Британії (Невілл Чемберлен), Франції (Едуард Даладьє) та Італії (Беніто Муссоліні). На ній без участі представників Чехо-Словаччини обговорено вимогу Німеччини про передання їй Судетської області з переважно (понад 3 млн осіб) німецьким населенням. Документ передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини та передання Німеччині у термін із 1 жовтня до 10 жовтня 1938 року Судетської області з усіма укріпленнями, обладнанням, озбро­єнням, заводами, шахтами, залізницями, запасами сировини тощо.

5 листопада 2024 року понад 100 колишніх високопосадовців західних держав підписали відкритого листа, в якому закликали не допустити угоди з Росією на кшталт Мюнхенської угоди 1938 року.

10 грудня прем’єр Чехії закликав не повторювати Мюнхенську угоду та застеріг союзників від умиротворення Росії в угоді про припинення вогню в Україні.