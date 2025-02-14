Зеленский объяснил, почему мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соглашение по урегулированию войны России против Украины не может быть подписано в Мюнхене. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на панели "Будущее украинско-американское сотрудничество по безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности, апеллируя к Мюнхенскому соглашению 1938 года.

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"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Ну потому, что это Мюнхен. И здесь нет президента [Соединенных Штатов]. И здесь мы помним, какие вещи были подписаны. И я таких вещей не повторяю", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что мирное соглашение – это план об окончании войны, который, прежде всего, должен быть проговорен между Украиной и Соединенными Штатами. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в этом процессе должна участвовать Европа.

"Потому что мы говорим о гарантиях безопасности, как главном моменте в любом документе о прекращении или окончании войны. Гарантии безопасности для Украины, для всей Европы", — подчеркнул он.

СПРАВКА Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в ночь на 30 сентября 1938 года на международной конференции главами правительств Германии (Адольф Гитлер), Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье) и Италии (Бенито Муссолини). На ней без участия представителей Чехо-Словакии обсуждено требование Германии о передаче ей Судетской области с преимущественно (более 3 млн человек) немецким населением. Документ предусматривал отторжение от Чехо-Словакии и передачу Германии в срок с 1 октября по 10 октября 1938 года Судетской области со всеми укреплениями, оборудованием, вооружением, заводами, шахтами, железными дорогами, запасами сырья и т.д.

5 ноября 2024 года более 100 бывших высокопоставленных чиновников западных государств подписали открытое письмо, в котором призвали не допустить соглашения с Россией, подобного Мюнхенскому соглашению 1938 года.

10 декабря премьер Чехии призвал не повторять Мюнхенское соглашение и предостерег союзников от умиротворения России в соглашении о прекращении огня в Украине.