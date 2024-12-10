Премьер Чехии призвал не повторять Мюнхенское соглашение и предостерег от умиротворения РФ

Петр Фиала считает, что Европе понадобятся США, чтобы продемонстрировать силу, чтобы остановить более агрессивные шаги со стороны России

Петр Фиала (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала предостерег союзников от умиротворения России в соглашении о прекращении огня в Украине. Об этом говорится в интервью политика агентству Bloomberg.

Фиала заявил, что Европе понадобятся Соединенные Штаты, чтобы продемонстрировать силу, чтобы остановить более агрессивные шаги со стороны России, предостерегая союзников от "умиротворения" в любом процессе прекращения войны против Украины.

Премьер Чехии, чье правительство было одним из самых громких в НАТО, осуждая вторжение Кремля в Украину, сказал, что принуждение Киева уступить территории только будет способствовать военной машине российского диктатора Владимира Путина.

"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо описывают как вторую холодную войну. В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина", – сказал Фиала.

Премьер-министр Чехии, занимающий должность в течение трех лет, сослался на ключевой момент в истории страны, подчеркнув позицию, что любые условия прекращения огня должны быть приняты Украиной.

Все остальное означало бы "еще одно Мюнхенское соглашение", сказал он, соглашение 1938 года, согласно которому Великобритания, Франция и Италия согласились на аннексию нацистской Германией части тогдашней Чехо-Словакии в попытке предотвратить более широкую войну.

СПРАВКА. Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в ночь на 30 сентября 1938 года на международной конференции главами правительств Германии (Адольф Гитлер), Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье) и Италии (Бенито Муссолини). На нем без участия представителей Чехо-Словакии обсуждали требование Германии о передаче ей Судетской области с преимущественно (более 3 млн человек) немецким населением. Документ предусматривал отторжение от Чехо-Словакии и передачу Германии в срок с 1 октября по 10 октября 1938 года Судетской области со всеми укреплениями, оборудованием, вооружением, заводами, шахтами, железными дорогами, запасами сырья и т.п.