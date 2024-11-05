Выборы в США. Экс-чиновники Запада выступили против "Мюнхенского соглашения" для Украины

С приближением выборов в США Украина и ее союзники "сталкиваются с двойной стратегической опасностью", считают подписанты

Выборы в США (Иллюстративное фото: Erik S. Lesser/EPA)

Более 100 бывших высокопоставленных чиновников западных государств призвали страны Европы подготовиться к любым результатам выборов президента в Соединенных Штатах и не допустить соглашения с Россией вроде Мюнхенского соглашения 1938 года. Об этом говорится в открытом письме, которое подписали 107 бывших дипломатов, военных командующих, руководителей разведки, экспертов по обороне и высокопоставленных политиков.

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Они считают, что с приближением выборов в США Украина и ее союзники "сталкиваются с двойной стратегической опасностью". Одна из них заключается в возможной победе республиканца Дональда Трампа, который, по словам авторов письма, может "навязать соглашение с Россией, которое навредит интересам Украины и европейской безопасности".

"Это приведет к тому, что Украина окажется вне НАТО и Европейского Союза, в состоянии фальшивого нейтралитета, а Европа – в дестабилизирующей геополитической серой зоне в самом сердце континента", – говорится в письме.

По их мнению, в то же время Камала Харрис, если одержит победу на выборах, "продолжит политику стагнации и красных линий, которая до сих пор сдерживала возможности, с помощью которых Украина могла бы выиграть войну".

"В обоих случаях параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года очевидны: это был бы фальшивый "мир", достигнутый из-за европейского молчаливого согласия на расчленение суверенного государства, и оставил бы это государство неспособным оградить себя от предстоящей агрессии", — считают подписанты.

Они уверены, что возможен третий сценарий, который может привести к выживанию Украины как суверенного государства и поражения России.

"Мы предлагаем, чтобы коалиция желающих стран-членов НАТО взяла на себя обязательство усилить военную и финансовую поддержку Киева и подтвердила свою преданность целям создания суверенной Украины в пределах границ, признанных международным правом, сосредоточившись на четкой стратегии и теории победы", — утверждают авторы.

СПРАВКА. Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в ночь на 30 сентября 1938 года на международной конференции главами правительств Германии (Адольф Гитлер), Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье) и Италии (Бенито Муссолини). На ней без участия представителей Чехословакии обсуждалось требование Германии о передаче ей Судетской области с преимущественно (более 3 млн человек) немецким населением. Документ предусматривал отторжение от Чехословакии и передачу Германии в срок с 1 октября по 10 октября 1938 года Судетской области со всеми укреплениями, оборудованием, вооружением, заводами, шахтами, железными дорогами, запасами сырья и т.п.