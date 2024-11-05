Вибори в США. Експосадовці Заходу виступили проти "Мюнхенської угоди" для України

З наближенням виборів у США Україна та її союзники "стикаються з подвійною стратегічною небезпекою", вважають підписанти

Вибори в США (Ілюстративне фото: Erik S. Lesser/EPA)

Понад 100 колишніх високопосадовців західних держав закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів виборів президента у Сполучених Штатах і не допустити угоди з Росією на кшталт Мюнхенської угоди 1938 року. Про це йдеться у відкритому листі, який підписали 107 колишніх дипломатів, військових командувачів, керівників розвідки, експертів з питань оборони та високопоставлених політиків.

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Вони вважають, що з наближенням виборів у США Україна та її союзники "стикаються з подвійною стратегічною небезпекою". Одна з них полягає в можливій перемозі республіканця Дональда Трампа, який, за словами авторів листа, може "нав'язати угоду з Росією, яка зашкодить інтересам України та європейській безпеці".

"Це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і Європейським Союзом, у стані фальшивого нейтралітету, а Європа – у дестабілізаційній геополітичній сірій зоні в самому серці континенту", – йдеться в листі.

На їхню думку, водночас Камала Гарріс, якщо здобуде перемогу на виборах, "продовжить політику стагнації та червоних ліній, яка до цього часу стримувала можливості, за допомогою яких Україна могла б виграти війну".

"В обох випадках паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні: це був би фальшивий "мир", досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави, і залишив би цю державу нездатною захистити себе від майбутньої агресії", — вважають підписанти.

Вони переконані, що можливий третій сценарій, який може призвести до виживання України як суверенної держави й поразки Росії.

"Ми пропонуємо, щоб коаліція охочих країн-членів НАТО взяла на себе зобов'язання посилити військову і фінансову підтримку Києва і підтвердила свою відданість меті створення суверенної України в межах кордонів, визнаних міжнародним правом, зосередившись на чіткій стратегії й теорії перемоги", – стверджують автори.

ДОВІДКА. Мюнхенська угода – документ, підписаний у ніч проти 30 вересня 1938 року на міжнародній конференції главами урядів Німеччини (Адольф Гітлер), Великої Британії (Невілл Чемберлен), Франції (Едуард Даладьє) та Італії (Беніто Муссоліні). На ній без участі представників Чехословаччини обговорено вимогу Німеччини про передання їй Судетської області з переважно (понад 3 млн осіб) німецьким населенням. Документ передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини та передання Німеччині у термін із 1 жовтня до 10 жовтня 1938 Судетської області з усіма укріпленнями, обладнанням, озбро­єнням, заводами, шахтами, залізницями, запасами сировини тощо.