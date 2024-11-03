Reuters: У демократів є план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про перемогу

У штабі Гарріс заявили, що вони "цілком чекають", що Трамп оголосить про свою перемогу у вівторок увечері, до того як будуть повністю підраховані всі голоси

Дональд Трамп (Фото: Jeffrey Phelps / EPA)

Демократи готують швидку відповідь, щоб заповнити соціальні мережі та ефір закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп спробує передчасно заявити про перемогу на виборах, як він зробив у 2020 році. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на неназваних представників Демократичної партії та штабу кандидатки Камали Гарріс.

Цього тижня Трамп заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу безпосередньо в день виборів. Водночас експерти з виборів попередили, що може пройти кілька днів, перш ніж стане відомим остаточний результат. Особливо в тому випадку, якщо в деяких ключових штатах вимагатимуть перерахунку голосів.

У матеріалі йдеться, що зазвичай переможців виборів у США оголошують великі медіа. Вони аналізують підрахунки голосів, які їм надають посадові особи, відповідальні за вибори. І хоч кандидати іноді оголошують про перемогу до того, як такі публікації будуть зроблені, але це не заведено робити до того, як переможець стане хоча б очевидним.

"На жаль, ми готові, якщо він це зробить, і якщо ми дізнаємося, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу. Ми готові відреагувати", – заявила Гарріс в інтерв’ю ABC у середу.

Вона не розкрила деталі, але шість представників Демократичної партії та штабу Гарріс заявили, що первісна боротьба проти будь-яких претензій про ранню перемогу Трампа проходитиме в суді громадської думки. Йдеться про заповнення соцмереж та телевізійних ефірів вимогами перерахувати всі голоси до оголошення остаточних результатів.

"Щойно [Трамп] хибно оголосить про свою перемогу, ми готові виступити на телебаченні й розповісти правду, а також залучити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для опору", – заявив представник Демпартії.

1 листопада представник передвиборчого штабу Гарріс заявив журналістам, що вони "цілком чекають", що Трамп неправдиво оголосить про свою перемогу у вівторок увечері, до того як будуть повністю підраховані всі голоси.

"Він робив це до того, як це провалилося. Якщо він зробить це знову, це провалиться", – додав він.

Журналісти нагадали, що у 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів і за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали. Зрештою він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп не визнав цих результатів і продовжує стверджувати, що голоси за нього вкрали за допомогою масштабних фальсифікацій.

Представники кампанії Трампа розповіли Reuters, що кандидат від Республіканської партії боротиметься за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на запитання про те, чи планує він знову оголосити про перемогу передчасно.