Трамп подав до суду на канал CBS через інтерв’ю Гарріс: вимагає $10 млрд
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав позов проти телеканалу CBS, який, на його думку, упереджено відкоригував інтерв’ю з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Про це повідомила агенція Reuters.
У четвер, 31 жовтня, Трамп подав до суду через інтерв’ю Гарріс, яке вийшло в ефір програми новин "60 хвилин" на початку місяця. Як стверджується у судовому позові, воно вводило глядачів в оману.
У скарзі, поданій до федерального суду в Північному окрузі Техасу, йдеться, що канал транслював дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази.
Версія, що вийшла в ефір 6 жовтня, не містила того, що в позові називається "словесним салатом" – відповідь Гарріс про вплив адміністрації чинного президента США Джо Байдена на ведення Ізраїлем війни.
"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти "60 хвилин" є неправдивими. Позов, який Трамп подав проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього", – заявив представник каналу в коментарі Reuters.
У своєму позові Трамп вимагає суду присяжних і відшкодування збитків на суму близько $10 млрд. У документі стверджується про порушення техаського закону, що забороняє оманливі дії у веденні бізнесу, зазначили журналісти.
Трамп неодноразово критикував це медіа під час передвиборчої кампанії й погрожував відкликати ліцензію на мовлення у разі обрання президентом. CBS повідомила, що республіканець відмовився від інтерв'ю для "60 хвилин".
- Трамп відмовлявся визнавати перемогу тодішнього кандидата від демократів Байдена на виборах президента США, що відбулися 3 листопада 2020 року. Його команда подавала позови про перерахунок голосів.
- 1 грудня 2020 року призначений Трампом генпрокурор США Барр заявив, що Мін'юст не виявив доказів фальсифікацій на виборах.
- У лютому 2021 року адміністрація штату Джорджія почала розслідування про спробу Трампа змінити результати виборів.
- 13 вересня 2024 року суд ухвалив рішення виключити два з десяти пунктів звинувачення Трампа у справі про спробу анулювати результати виборів 2020 року у Джорджії.