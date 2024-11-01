Трамп подав до суду на канал CBS через інтерв’ю Гарріс: вимагає $10 млрд

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав позов проти телеканалу CBS, який, на його думку, упереджено відкоригував інтерв’ю з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Про це повідомила агенція Reuters.

У четвер, 31 жовтня, Трамп подав до суду через інтерв’ю Гарріс, яке вийшло в ефір програми новин "60 хвилин" на початку місяця. Як стверджується у судовому позові, воно вводило глядачів в оману.

У скарзі, поданій до федерального суду в Північному окрузі Техасу, йдеться, що канал транслював дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази.

Версія, що вийшла в ефір 6 жовтня, не містила того, що в позові називається "словесним салатом" – відповідь Гарріс про вплив адміністрації чинного президента США Джо Байдена на ведення Ізраїлем війни.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти "60 хвилин" є неправдивими. Позов, який Трамп подав проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього", – заявив представник каналу в коментарі Reuters.

У своєму позові Трамп вимагає суду присяжних і відшкодування збитків на суму близько $10 млрд. У документі стверджується про порушення техаського закону, що забороняє оманливі дії у веденні бізнесу, зазначили журналісти.

Трамп неодноразово критикував це медіа під час передвиборчої кампанії й погрожував відкликати ліцензію на мовлення у разі обрання президентом. CBS повідомила, що республіканець відмовився від інтерв'ю для "60 хвилин".