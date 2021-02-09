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Администрация Джорджии расследует попытку Трампа изменить результаты выборов

09.02.2021, 06:42
Администрация Джорджии расследует попытку Трампа изменить результаты выборов - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Расследование о попытке экс-президента США Дональда Трампа изменить результаты выборов начала администрация штата Джорджия, сообщает Reuters. Это может привести к открытию уголовного дела против Трампа.

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Расследование начато после заявления, поданного вчера, 8 февраля, профессором права университета Джорджии Джоном Банцафом. В нем речь шла о звонке Трампа госсекретарю штата Бреду Раффенспергеру 2 января, в котором экс-президент требовал отменить результаты выборов в штате на основании необоснованных утверждений о фальсификациях.

"Офис госсекретаря расследует поступившее заявление", – заявил представитель офиса Раффенспергера Уолтер Джонс, подчеркнув, что расследование административное и должно "установить факты".

"Дальнейшие юридические действия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора штата", – отметил Джонс.

  • Трамп отказывался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.
Денис Юдин
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