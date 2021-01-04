Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса: WP опубликовал запись их разговора

Действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от властей штата Джорджия найти ему голоса, чтобы отменить его поражение на выборах в этом штате. Об этом говорится в опубликованных The Washington Post записях переговоров, на которых человек с голосом, похожим на Трампа, общается с человеком с голосом, похожим на госсекретаря Джорджии Бреда Раффенспергера.

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В издании утверждают, что в одночасовом разговоре от 2 января Трамп уговаривал пересчитать голоса и расплывчато грозил уголовным преследованием чиновникам штата.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса отказывались и говорили, что Трамп полагается на опровергнутые теории заговора, оценивая результаты выборов, пишут в издании. Они также заявляли, что победа избранного президента Джо Байдена в 11 779 голосов в штате была справедливой и точной.

"Все, что я хочу сделать, это такое. Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли этот штат<…>Итак, что мы будем делать, ребята? Мне нужно всего 11 000 голосов. Ребята, мне нужно 11 000 голосов", – якобы говорил Трамп.

Он также несколько раз заявлял, что народ Джорджии "зол", а его поражение в штате – "невозможно".

"Это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить. Это большой риск для тебя и для Райана, твоего адвоката", – якобы говорил действующий президент США.

В офисе Раффенспергера отказались комментировать записи от WP, в Белом доме на запрос о комментарии не ответили. Однако еще до публикации Трамп писал о разговоре в Twitter:

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификации выборов в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на вопросы об афере с "бюллетенями под столом", уничтожением бюллетеней, "избирателями" не из штата, мертвыми избирателями и т.д. Он вообще ничего не понимает", – писал Трамп.

Раффенспергер ответил на твитт Трампа, назвав его неправдой.

Трамп отказывался признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 гола. Его команда подавала иски о пересчете голово.

1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.

15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

31 декабря сообщалось, что округе Кобб штата Джорджия завершили проверку подписей на избирательных бюллетенях, присланных по почте, и обнаружили две ошибки. При этом Трамп ранее заявлял о тысячах ошибок.

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Марк Сировой

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