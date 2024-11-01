Трамп подал в суд на канал CBS из-за интервью Харрис: требует $10 млрд
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS, который, по его мнению, предвзято откорректировал интервью с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщило агентство Reuters.
В четверг, 31 октября, Трамп подал в суд из-за интервью Харрис, которое вышло в эфир новостной программы "60 минут" в начале месяца. Как утверждается в судебном иске, оно вводило зрителей в заблуждение.
В жалобе, поданной в федеральный суд в Северном округе Техаса, говорится, что канал транслировал два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Версия, вышедшая в эфир 6 октября, не включала то, что в иске называется "словесным салатом" – ответ Харрис о влиянии администрации действующего президента США Джо Байдена на ведение Израилем войны.
"Неоднократные претензии бывшего президента Трампа против "60 минут" неправдивы. Иск, который Трамп подал против CBS, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться против него", — заявил представитель канала в комментарии Reuters.
В своем иске Трамп требует суда присяжных и возмещения ущерба на сумму около $10 млрд. В документе утверждается о нарушении техасского закона, запрещающего обманчивые действия в ведении бизнеса, отметили журналисты.
Трамп неоднократно критиковал это медиа во время предвыборной кампании и угрожал отозвать лицензию на вещание в случае избрания президентом. CBS сообщила, что республиканец отказался от интервью для "60 минут".
- Трамп отказывался признавать победу тогдашнего кандидата от демократов Байдена на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.
- 1 декабря 2020 года назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не нашел доказательств фальсификаций на выборах.
- В феврале 2021 года администрация штата Джорджия начала расследование о попытке Трампа изменить результаты выборов.
- 13 сентября 2024 года суд принял решение исключить два из десяти пунктов обвинения Трампа по делу о попытке аннулировать результаты выборов 2020 года в Джорджии.