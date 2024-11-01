Трамп подал в суд на канал CBS из-за интервью Харрис: требует $10 млрд

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS, который, по его мнению, предвзято откорректировал интервью с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В четверг, 31 октября, Трамп подал в суд из-за интервью Харрис, которое вышло в эфир новостной программы "60 минут" в начале месяца. Как утверждается в судебном иске, оно вводило зрителей в заблуждение.

В жалобе, поданной в федеральный суд в Северном округе Техаса, говорится, что канал транслировал два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Версия, вышедшая в эфир 6 октября, не включала то, что в иске называется "словесным салатом" – ответ Харрис о влиянии администрации действующего президента США Джо Байдена на ведение Израилем войны.

"Неоднократные претензии бывшего президента Трампа против "60 минут" неправдивы. Иск, который Трамп подал против CBS, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться против него", — заявил представитель канала в комментарии Reuters.

В своем иске Трамп требует суда присяжных и возмещения ущерба на сумму около $10 млрд. В документе утверждается о нарушении техасского закона, запрещающего обманчивые действия в ведении бизнеса, отметили журналисты.

Трамп неоднократно критиковал это медиа во время предвыборной кампании и угрожал отозвать лицензию на вещание в случае избрания президентом. CBS сообщила, что республиканец отказался от интервью для "60 минут".