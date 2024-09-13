Суд в США отменил два пункта обвинения против Трампа о попытке вмешательстве в выборы 2020

Судья отметил, что прокуроры штата не имели должной юрисдикции для предъявления обвинений, связанных с вероятной подачей поддельных документов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Суд в США принял решение исключить два из десяти пунктов обвинения против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по делу о попытке аннулировать результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

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Судья округа Фултон Скотт Макафи отклонил пункт, касающийся представления фальшивых документов избирателей Республиканской партии, а также отдельный пункт о представлении этих документов, в котором обвинялся Трамп. Другие пункты обвинения, в том числе восемь, относящихся к Трампу, остались в силе.

Судья отметил, что у прокуроров штата не было надлежащей юрисдикции для предъявления обвинений, связанных с вероятной подачей поддельных документов. Адвокат Трампа Стив Садоу заявил, что это решение – значительная победа для его клиента.

Трампа в Джорджии обвиняют в попытках повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, в частности в сговоре с целью фальсификации, попытках склонить должностных лиц к нарушению присяги и нарушению закона о деятельности преступных организаций.

Трамп отказывался признавать победу тогдашнего кандидата от демократов Джо Байдена на состоявшихся 3 ноября 2020 года выборах президента США. Его команда подавала иски о пересчете голосов.

1 декабря 2020 года назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не выявил доказательств фальсификаций на выборах.

В феврале 2021 года администрация штата Джорджия начала расследование о попытке Трампа изменить результаты выборов.

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