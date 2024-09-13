Суд у США скасував два пункти звинувачення проти Трампа щодо спроби втручання у вибори 2020
Суд у США ухвалив рішення виключити два з десяти пунктів звинувачення проти кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа у справі про спробу анулювати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія. Про це повідомляє CNN.
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Зазначається, що суддя округу Фултон Скотт Макафі відхилив пункт, що стосувався подання фальшивих документів виборців Республіканської партії, а також окремий пункт про подання цих документів, в якому звинувачувався Трамп. Інші пункти обвинувачення, зокрема вісім, що стосуються Трампа, залишилися в силі.
Суддя зазначив, що прокурори штату не мали належної юрисдикції для висунення звинувачень, пов’язаних з імовірним поданням підроблених документів. Адвокат Трампа Стів Садоу заявив, що це рішення є значною перемогою для його клієнта.
Трампа в Джорджії звинувачують у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020 року, зокрема в змові з метою фальсифікації, спробах схилити посадовців до порушення присяги та порушенні закону про діяльність злочинних організацій.
- Трамп відмовлявся визнавати перемогу тодішнього кандидата від демократів Джо Байдена на виборах президента США, що відбулися 3 листопада 2020 року. Його команда подавала позови про перерахунок голосів.
- 1 грудня 2020 року призначений Трампом генпрокурор США Барр заявив, що Мін'юст не виявив доказів фальсифікацій на виборах.
- У лютому 2021 року адміністрація штату Джорджія почала розслідування про спробу Трампа змінити результати виборів.
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