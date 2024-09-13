Суд у США скасував два пункти звинувачення проти Трампа щодо спроби втручання у вибори 2020

Суддя зазначив, що прокурори штату не мали належної юрисдикції для висунення звинувачень, пов’язаних з імовірним поданням підроблених документів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Суд у США ухвалив рішення виключити два з десяти пунктів звинувачення проти кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа у справі про спробу анулювати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що суддя округу Фултон Скотт Макафі відхилив пункт, що стосувався подання фальшивих документів виборців Республіканської партії, а також окремий пункт про подання цих документів, в якому звинувачувався Трамп. Інші пункти обвинувачення, зокрема вісім, що стосуються Трампа, залишилися в силі.

Суддя зазначив, що прокурори штату не мали належної юрисдикції для висунення звинувачень, пов’язаних з імовірним поданням підроблених документів. Адвокат Трампа Стів Садоу заявив, що це рішення є значною перемогою для його клієнта.

Трампа в Джорджії звинувачують у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020 року, зокрема в змові з метою фальсифікації, спробах схилити посадовців до порушення присяги та порушенні закону про діяльність злочинних організацій.

Трамп відмовлявся визнавати перемогу тодішнього кандидата від демократів Джо Байдена на виборах президента США, що відбулися 3 листопада 2020 року. Його команда подавала позови про перерахунок голосів.

1 грудня 2020 року призначений Трампом генпрокурор США Барр заявив, що Мін'юст не виявив доказів фальсифікацій на виборах.

У лютому 2021 року адміністрація штату Джорджія почала розслідування про спробу Трампа змінити результати виборів.

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