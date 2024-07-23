Трамп оскаржує вирок у справі про шахрайство, за яким має сплатити $454 млн

Кандидат у президенти США стверджує, що у нього немає грошей, щоб сплатити зобов'язання

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Адвокати кандидата в президенти США Дональда Трампа подали апеляцію з проханням скасувати рішення у справі про цивільне шахрайство, яке зобов'язує політика виплатити $454 млн. Про це пишуть CNN та Politico.

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Захист Трампа назвав вирок експрезиденту "несанкціонованим, безпрецедентним захопленням влади" генеральним прокурором Нью-Йорка Тіш Джеймсом.

У апеляції адвокати колишнього президента представили кілька юридичних аргументів, які були відхилені судом першої інстанції. Зокрема, вони заявили, що жоден банк або контрагент не зазнав фінансових втрат за кредитами, і наголосили, що суддя припустився помилки у своїх рішеннях, пишуть журналісти.

Трамп є фігурантом кількох справ, але саме цей вирок становить унікальну загрозу, навіть попри дозвіл відкласти виплату повної суми на період апеляції, зазначає Politico. Це пов'язано з тим, що 45-й президент визнавав, що не має суми, яку його зобов’язали сплатити.

25 березня 2024 року Трамп отримав відстрочення стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.

4 квітня Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Трампом документи про заставу у $175 млн у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика.

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