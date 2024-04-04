Суд не прийняв заставу Трампа у $175 млн – змусив подати фінансовий звіт

25 березня Трамп отримав відстрочку стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані 45-м президентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика. Про це повідомило видання Newsweek.

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Видання зазначило, що в електронній системі подання документів суду зазначається, що "облігація/зобов'язання" Трампа було "повернуте на виправлення" – суд вимагає поточний звіт та довіреність.

25 березня Трамп отримав відстрочку стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.

2 квітня він вніс заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство, щоб запобігти конфіскації владою Нью-Йорка власних активів, зокрема нерухомості.

Минулого місяця він дебютував з новою лінією кросівок під брендом Трампа на виставці Sneaker Con. Одна з пар — золоті "Never Surrender High-Tops" коштували $399.

Трамп також займався NFT і минулого року повідомив, що заробив від $100 000 до $1 млн на серії цифрових карток, які зображували його в "мультяшних" образах, зокрема як астронавта, ковбоя і Супергероя.

27 березня Трамп почав продавати Біблію "God bless America" ("Боже, благослови США") своїм прихильникам, адже сам перебуває в боргах через судові справи. Одна така книга коштує майже $60.

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