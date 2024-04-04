Суд не принял залог Трампа в $175 млн – обязал подать финансовый отчет

25 марта Трамп получил отсрочку взыскания более $454 млн, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные 45-м президентом США Дональдом Трампом документы о залоге на сумму $175 млн по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика. Об этом сообщило издание Newsweek.

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Издание отметило, что в электронной системе подачи документов суда отмечается, что "облигация/обязательство" Трампа было "возвращено на исправление" – суд требует текущий отчет и доверенность.

25 марта Трамп получил отсрочку взыскания более 454 млн долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

2 апреля он внес залог на сумму $175 млн по делу о гражданском мошенничестве, чтобы предотвратить конфискацию властями Нью-Йорка собственных активов, в том числе недвижимости.

В прошлом месяце он дебютировал с новой линией кроссовок под брендом Трампа на выставке Sneaker Con. Одна из пар – золотые "Never Surrender High-Tops" стоили $399.

Трамп также занимался NFT и в прошлом году сообщил, что заработал от $100 000 до $1 млн на серии цифровых карточек, изображавших его в "мультяшных" образах, в том числе как астронавта, ковбоя и супергероя.

27 марта Трамп начал продавать Библию "God bless America" ("Боже, благослови США") своим поклонникам, ведь сам находится в долгах из-за судебных дел. Одна такая книга стоит около $60.

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