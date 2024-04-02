Справа про цивільне шахрайство. Трамп вніс $175 млн застави – WP

25 березня Трамп отримав відстрочку стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

45-й президент США Дональд Трамп вніс заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство, щоб запобігти конфіскації владою Нью-Йорка власних активів, зокрема нерухомості. Про це повідомило видання The Washington Post.

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За даними видання, внесення застави було необхідним, щоб утримати генеральну прокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс від ініціювання юридичних кроків щодо конфіскації його власності.

Адвокатка експрезидента США Аліна Хабба повідомила, що Трамп вніс заставу й тепер сподівається "відстояти свої права в апеляції та скасувати цей несправедливий вирок".

У разі, якщо Трамп не виграє апеляцію, він все одно буде винен понад $450 млн за рішенням суду у справі про цивільне шахрайство. Водночас його борг зростає приблизно на $100 000 на день, тому що відсотки продовжуватимуть нараховуватися до завершення розгляду апеляції.

25 березня він отримав відстрочку стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.

Минулого місяця він дебютував з новою лінією кросівок під брендом Трампа на виставці Sneaker Con. Одна з пар — золоті "Never Surrender High-Tops" коштували $399.

Трамп також займався NFT і минулого року повідомив, що заробив від $100 000 до $1 млн на серії цифрових карток, які зображували його в "мультяшних" образах, зокрема як астронавта, ковбоя і Супергероя.

27 березня Трамп почав продавати Біблію "God bless America" ("Боже, благослови США") своїм прихильникам, адже сам перебуває в боргах через судові справи. Одна така книга коштує майже $60.

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