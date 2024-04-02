Дело о гражданском мошенничестве. Трамп внес $175 млн залога – WP

25 марта Трамп получил отсрочку взыскания более $454 млн, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

45-й президент США Дональд Трамп внес залог на сумму $175 млн по делу о гражданском мошенничестве, чтобы предотвратить конфискацию властями Нью-Йорка собственных активов, в том числе недвижимости. Об этом сообщило издание The Washington Post.

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По данным издания, внесение залога было необходимо, чтобы удержать генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс от инициирования юридических шагов по конфискации его собственности.

Адвокат экс-президента США Алина Хабба сообщила, что Трамп внес залог и теперь надеется "отстоять свои права в апелляции и отменить этот несправедливый приговор".

В случае, если Трамп не выиграет апелляцию, он все равно будет должен более $450 млн по решению суда по делу о гражданском мошенничестве. При этом его долг растет примерно на $100 000 в день, потому что проценты будут продолжать начисляться до завершения рассмотрения апелляции.

25 марта он получил отсрочку взыскания более 454 млн долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

В прошлом месяце он дебютировал с новой линией кроссовок под брендом Трампа на выставке Sneaker Con. Одна из пар – золотые "Never Surrender High-Tops" стоили $399.

Трамп также занимался NFT и в прошлом году сообщил, что заработал от $100 000 до $1 млн на серии цифровых карточек, изображавших его в "мультяшных" образах, в частности как астронавта, ковбоя и Супергероя.

27 марта Трамп начал продавать Библию "God bless America" ("Боже, благослови США") своим поклонникам, ведь сам находится в долгах из-за судебных дел. Одна такая книга стоит около $60.

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