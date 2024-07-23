Трамп оспаривает приговор по делу о мошенничестве, по которому должен заплатить $454 млн

Кандидат в президенты США утверждает, что у него нет денег, чтобы уплатить обязательство

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Адвокаты кандидата в президенты США Дональда Трампа подали апелляцию с просьбой отменить решение по делу о гражданском мошенничестве, которое обязывает политика выплатить $454 млн. Об этом пишут CNN и Politico.

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Защита Трампа назвала приговор экс-президенту "несанкционированным, беспрецедентным захватом власти" генеральным прокурором Нью-Йорка Тиш Джеймсом.

В апелляции адвокаты бывшего президента представили несколько юридических аргументов, отклоненных судом первой инстанции. В частности они заявили, что ни один банк или контрагент не понес финансовые потери по кредитам, и подчеркнули, что судья допустил ошибку в своих решениях, пишут журналисты.

Трамп является фигурантом нескольких дел, но именно этот приговор представляет уникальную угрозу, даже несмотря на разрешение отложить выплату полной суммы на период апелляции, отмечает Politico. Это связано с тем, что 45-й президент признавал, что у него нет суммы, которую его обязали уплатить.

25 марта 2024 года Трамп получил отсрочку взыскания свыше $454 млн, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

4 апреля Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные Трампом документы о залоге в $175 млн по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика.

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