Reuters: У демократов есть план на случай, если Трамп преждевременно объявит о победе

В штабе Харрис заявили, что они "вполне ждут", что Трамп объявит о своей победе во вторник вечером, до того как будут полностью подсчитаны все голоса

Дональд Трамп (Фото: Jeffrey Phelps / EPA)

Демократы готовят быстрый ответ, чтобы заполнить социальные сети и эфир призывами к спокойствию и терпению при подсчете голосов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп попытается преждевременно заявить о победе на выборах, как он сделал в 2020 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей Демократической партии и штаба кандидата Камалы Харрис.

На этой неделе Трамп заявил журналистам, что надеется объявить о своей победе прямо в день выборов. В то же время эксперты по выборам предупредили, что может пройти несколько дней, прежде чем станет известен окончательный результат. Особенно в том случае, если в некоторых ключевых штатах потребуется пересчет голосов.

В материале говорится, что обычно победители выборов в США объявляются крупными медиа. Они анализируют подсчеты голосов, предоставляемых им должностными лицами, ответственными за выборы. И хотя кандидаты иногда объявляют о победе до того, как такие публикации будут сделаны, но это не принято делать до того, как победитель станет хотя бы очевидным.

"К сожалению, мы готовы, если он это сделает, и если мы узнаем, что он действительно манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа. Мы готовы отреагировать", — заявила Харрис в интервью ABC в среду.

Она не раскрыла детали, но шесть представителей Демократической партии и штаба Харрис заявили, что первоначальная борьба против любых претензий о ранней победе Трампа будет проходить в суде общественного мнения. Речь идет о заполнении соцсетей и телевизионных эфиров требованиями пересчитать все голоса до объявления окончательных результатов.

"Как только [Трамп] ошибочно объявит о своей победе, мы готовы выступить на телевидении и рассказать правду, а также привлечь широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для сопротивления", – заявил представитель Демпартии.

1 ноября представитель предвыборного штаба Харрис заявил журналистам, что они "вполне ожидают", что Трамп ложно объявит о своей победе во вторник вечером, до того как будут полностью подсчитаны все голоса.

"Он делал это до того, как это провалилось. Если он сделает это снова, это провалится", – добавил он.

Журналисты напомнили, что в 2020 году Трамп объявил себя победителем ранним утром после дня выборов и за три дня до того, как о результатах сообщили первые телеканалы. В конце концов он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Трамп не признал эти результаты и продолжает утверждать, что голоса за него украли с помощью масштабных фальсификаций.

Представители кампании Трампа рассказали Reuters, что кандидат от Республиканской партии будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков, но не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли он снова объявить о победе преждевременно.