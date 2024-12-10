Прем’єр Чехії закликав не повторювати Мюнхенську угоду та застеріг від умиротворення Росії

Петр Фіала вважає, що Європі знадобляться США, щоб продемонструвати силу, щоб зупинити більш агресивні кроки з боку Росії

Петр Фіала (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала застеріг союзників від умиротворення Росії в угоді про припинення вогню в Україні. Про це йдеться в інтерв’ю політика агентству Bloomberg.

Фіала заявив, що Європі знадобляться Сполучені Штати, щоб продемонструвати силу, щоб зупинити більш агресивні кроки з боку Росії, застерігши союзників від "умиротворення" в будь-якому процесі припинення війни проти України.

Прем’єр Чехії, чий уряд був одним із найгучніших у НАТО, засуджуючи вторгнення Кремля в Україну, сказав, що примушення Києва поступитися територіями лише сприятиме військовій машині російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку деякі справедливо описують як другу холодну війну. У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна", – сказав Фіала.

Прем’єр-міністр Чехії, який перебуває на посаді протягом трьох років, послався на ключовий момент в історії країни, підкресливши позицію, що будь-які умови припинення вогню повинні бути ухвалені Україною.

Все інше означало б "ще одну Мюнхенську угоду", сказав він, угоду 1938 року, за якою Велика Британія, Франція та Італія погодилися на анексію нацистською Німеччиною частини тодішньої Чехо-Словаччини в спробі запобігти ширшій війні.

ДОВІДКА. Мюнхенська угода – документ, підписаний у ніч проти 30 вересня 1938 року на міжнародній конференції главами урядів Німеччини (Адольф Гітлер), Великої Британії (Невілл Чемберлен), Франції (Едуард Даладьє) та Італії (Беніто Муссоліні). На ній без участі представників Чехо-Словаччини обговорено вимогу Німеччини про передання їй Судетської області з переважно (понад 3 млн осіб) німецьким населенням. Документ передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини та передання Німеччині у термін із 1 жовтня до 10 жовтня 1938 року Судетської області з усіма укріпленнями, обладнанням, озбро­єнням, заводами, шахтами, залізницями, запасами сировини тощо.