Джон Болтон (Фото: x.com/AmbJohnBolton)

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что сделка о прекращении огня в Украине "близка к капитуляции". Об этом он сказал в подкасте Power Play на сайте Politiko.

По словам Болтона, результатом любого подобного соглашения станет ослабление безопасности как Украины, так и Европы. Более того, этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

"Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, но он этого еще не сделал, но вы можете услышать, как начинает играть музыка. Будет прекращение огня, будет создана милитаризованная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО – это урегулирование, которое они могли бы написать в Кремле", – сказал экс-советник Трампа.

Он также опасается, что мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, могут принять неправильные решения, согласившись на сделку между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Джон Болтон работал под руководством Трампа 17 месяцев с 2018 по 2019 год в его первый срок в Белом доме. Он ушел из-за разногласий по вопросам внешней политики.

13 февраля глава Евросовета заявил, что мирное соглашение по Украине не должно ограничиваться прекращением огня.

16 февраля президент Зеленский заявил, что сейчас ни Украина, ни РФ не получат очень хорошего мирного соглашения.

17 февраля Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение.