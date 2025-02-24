Трамп говорит, что посетит Москву после урегулирования войны, но не на 9 мая
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит Москву, когда состоится урегулирование российско-украинской войны. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Не скоро, но я бы обязательно уехал, если все это [война] урегулируется, а я думаю, что так и будет", – заявил лидер США.
Он считает, что диктатор Владимир Путин тоже может посетить Штаты.
В то же время Трамп возразил, что его визит произойдет на 9 мая, поскольку "это достаточно скоро". Ранее он также опровергал такую возможность.
Американский президент добавил, что поехал бы в Москву в "подходящее время".
- 16 февраля Трамп заявлял, что намерен "очень скоро" встретиться с диктатором РФ. Госсекретарь Рубио заявлял, что время встречи президента Штатов и диктатора РФ связано с прогрессом в прекращении войны против Украины.
- 24 февраля Трамп сообщил, что ведет "серьезные переговоры" с Путиным по окончании войны и будущему экономическому сотрудничеству.