Трамп говорит, что посетит Москву после урегулирования войны, но не на 9 мая

Он считает, что диктатор Путин тоже может посетить Штаты

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит Москву, когда состоится урегулирование российско-украинской войны. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

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"Не скоро, но я бы обязательно уехал, если все это [война] урегулируется, а я думаю, что так и будет", – заявил лидер США.

Он считает, что диктатор Владимир Путин тоже может посетить Штаты.

В то же время Трамп возразил, что его визит произойдет на 9 мая, поскольку "это достаточно скоро". Ранее он также опровергал такую возможность.

Американский президент добавил, что поехал бы в Москву в "подходящее время".