"Це легковажно". Трамп не відповів, чи назвав би Путіна диктатором, як Зеленського
Лідер США Дональд Трамп не зміг прямо відповісти, чи міг би він назвати Володимира Путіна диктатором так само, як до цього називав президента Володимира Зеленського. Таке запитання йому поставили під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я не використовую ці слова легковажно. Я думаю, що ми подивимося, як все вийде [з закінченням російсько-української війни]. Подивимося, що станеться", – відповів Трамп.
Також Трамп вважає, що є шанс на "справді хороше врегулювання" війни, й зазначив, що США близькі до цього.
У своїх дописах у соцмережах американський лідер називає Путіна президентом.
Напередодні, 23 лютого, Зеленський заявив, що на слово "диктатор" має ображатися той, хто є диктатором.
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.