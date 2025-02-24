"Це легковажно". Трамп не відповів, чи назвав би Путіна диктатором, як Зеленського

Президент США вважає, що є шанс на "справді хороше врегулювання" війни, й зазначив, що США близькі до цього

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Лідер США Дональд Трамп не зміг прямо відповісти, чи міг би він назвати Володимира Путіна диктатором так само, як до цього називав президента Володимира Зеленського. Таке запитання йому поставили під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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"Я не використовую ці слова легковажно. Я думаю, що ми подивимося, як все вийде [з закінченням російсько-української війни]. Подивимося, що станеться", – відповів Трамп.

Також Трамп вважає, що є шанс на "справді хороше врегулювання" війни, й зазначив, що США близькі до цього.

У своїх дописах у соцмережах американський лідер називає Путіна президентом.

Напередодні, 23 лютого, Зеленський заявив, що на слово "диктатор" має ображатися той, хто є диктатором.