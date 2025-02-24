"Это легкомысленно". Трамп не ответил, назвал ли бы он Путина диктатором, как Зеленского
Лидер США Дональд Трамп не смог прямо ответить, мог ли бы он назвать Владимира Путина диктатором так же, как до этого называл президента Владимира Зеленского. Такой вопрос ему задали во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я не использую эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как все получится [с окончанием российско-украинской войны]. Посмотрим, что произойдет", – ответил Трамп.
Также Трамп считает, что есть шанс на "действительно хорошее урегулирование" войны, и отметил, что США близки к этому.
В своих сообщениях в соцсетях американский лидер называет Путина президентом.
Накануне, 23 февраля, Зеленский заявил, что на слово "диктатор" должен обижаться тот, кто является диктатором.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед переговорами об окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и отметил, что сильнейшим нужно выбрать мир, а не российского диктатора Путина.