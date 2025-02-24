Трамп заявив, що Путін нібито не проти європейських миротворців в Україні

Президент стверджує, що диктатор "не має з цим проблем"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито не проти розміщення європейських миротворців в Україні. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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"Так, він прийме це. Я ставив йому це питання", – зазначив Трамп.

Він вважає, що якщо США та Росія укладають угоду про завершення війни, то буцімто "він [Путін] не шукає нової війни".

Президент США наголосив, що спеціально поставив Путіну питання про європейських миротворців – і той "не має з цим проблем".