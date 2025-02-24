Трамп заявив, що Путін нібито не проти європейських миротворців в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито не проти розміщення європейських миротворців в Україні. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Так, він прийме це. Я ставив йому це питання", – зазначив Трамп.
Він вважає, що якщо США та Росія укладають угоду про завершення війни, то буцімто "він [Путін] не шукає нової війни".
Президент США наголосив, що спеціально поставив Путіну питання про європейських миротворців – і той "не має з цим проблем".
- Країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер представляють його Трампу.
- План не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їхню допомогу з авіацією і розвідкою (детальніше тут).