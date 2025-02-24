Трамп заявил, что Путин якобы не против европейских миротворцев в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы не против размещения европейских миротворцев в Украине. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Да, он примет это. Я задавал ему этот вопрос", – отметил Трамп.
Он считает, что если США и Россия заключают соглашение о завершении войны, то якобы "он [Путин] не ищет новой войны".
Президент США подчеркнул, что специально задал Путину вопрос о европейских миротворцах – и тот "не имеет с этим проблем".
- Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер представляют его Трампу.
- План не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой (подробнее здесь).