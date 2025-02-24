Трамп заявил, что Путин якобы не против европейских миротворцев в Украине
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы не против размещения европейских миротворцев в Украине. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Да, он примет это. Я задавал ему этот вопрос", – отметил Трамп.

Он считает, что если США и Россия заключают соглашение о завершении войны, то якобы "он [Путин] не ищет новой войны".

Президент США подчеркнул, что специально задал Путину вопрос о европейских миротворцах – и тот "не имеет с этим проблем".

  • Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер представляют его Трампу.
  • План не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой (подробнее здесь).
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