Зеленский – о возможном визите в США: Есть рабочая дата, офисы на связи

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что может в ближайшие дни посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно во время встречи главы государства с журналистами, передает Суспильне.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Нам предложили. Офисы работают – какой формат, когда. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент Соединенных Штатов, – пятница [28 февраля]. Офисы на связи", – заявил Зеленский.

Он добавил, что очень хочет совершить визит в США, так как хочет услышать, что помощь со стороны США "ни потом, ни сейчас не будет остановлена".

"И мне это нужно для наших людей. Очень нужно. И для меня это главный тезис сегодня", — уточнил Зеленский.

25 февраля 2025 года в Белом доме анонсировали встречу президента США с Зеленским.

В тот же день в ОП подтвердили, что американская сторона предложила Зеленскому встретиться с Трампом 28 февраля.