Зеленский – о возможном визите в США: Есть рабочая дата, офисы на связи
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что может в ближайшие дни посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно во время встречи главы государства с журналистами, передает Суспильне.

"Нам предложили. Офисы работают – какой формат, когда. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент Соединенных Штатов, – пятница [28 февраля]. Офисы на связи", – заявил Зеленский.

Он добавил, что очень хочет совершить визит в США, так как хочет услышать, что помощь со стороны США "ни потом, ни сейчас не будет остановлена".

"И мне это нужно для наших людей. Очень нужно. И для меня это главный тезис сегодня", — уточнил Зеленский.

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