В Белом доме анонсировали встречи Трампа с Зеленским и Путиным
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала встречи президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом она сказала в эфире Fox News.
Ведущий спросил Ливитт, как быстро, по ее мнению, Трамп может встретиться с Зеленским и Путиным.
Она ответила: "Мы надеемся, эта встреча состоится очень скоро, особенно с Владимиром Зеленским".
Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать расходы на поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.
- 12 февраля Трамп провел переговоры с Путиным, во время них шла речь и об обмене визитами между президентом США и российским диктатором.
- 16 февраля Трамп заявлял, что намерен "очень скоро" встретиться с Путиным. Госсекретарь Рубио заявлял, что время встречи связано с прогрессом в прекращении войны против Украины.
- 21 февраля появилась информация о вероятном визите Трампа в Москву на 9 мая, но американский лидер ее опроверг.