В Белом доме анонсировали встречи Трампа с Зеленским и Путиным

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, встречи будут иметь место "очень скоро"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalza/EPA)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала встречи президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом она сказала в эфире Fox News.

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Ведущий спросил Ливитт, как быстро, по ее мнению, Трамп может встретиться с Зеленским и Путиным.

Она ответила: "Мы надеемся, эта встреча состоится очень скоро, особенно с Владимиром Зеленским".

Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать расходы на поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.