Зеленський: Україна не є боржником США у новій угоді про копалини

Володимир Зеленський (Фото: Julien De Rosa / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не є боржником США, згідно з новим варіантом угоди про корисні копалини.

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"Головне для мене було, що ми [у договорі] не є боржниками. І не зважаючи, що, де звучить у медіа, в угоді немає ні $500 млрд боргу, ні $350 млрд, ні $100 млрд. Тому що це було б несправедливо, я вважаю, стосовно нас", – заявив український лідер під час пресконференції.

Він акцентував, що домовленостей між Україною та США про надання допомоги у борг не було, а тому й "нема про що говорити" щодо цієї теми. Таку позицію голова держави озвучував і раніше.

За словами президента, кінцевий варіант угоди "дуже непогано" оцінюють українські урядовці та рекомендують, що він "може працювати".

Зеленський зазначив, що наразі не бачив фінальний варіант повністю через засідання Ставки верховного головнокомандувача, але додав, що попрацює з текстом.

Напередодні прем'єр Шмигаль повідомив, що Україна і США завершили розробку попереднього договору щодо корисних копалин.

Йдеться про попередній договір – угоду щодо встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України, який передбачає майбутнє створення такого фонду. Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом та наповнювати його.

Раніше співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомляв, що Штати запропонували Зеленському відвідати країну 28 лютого, зокрема, для підписання документа з американським колегою Трампом. Під час нового брифінгу Зеленський підтвердив таку пропозицію від Америки.