Зеленський: Україна не є боржником США у новій угоді про копалини
Володимир Зеленський (Фото: Julien De Rosa / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не є боржником США, згідно з новим варіантом угоди про корисні копалини.

"Головне для мене було, що ми [у договорі] не є боржниками. І не зважаючи, що, де звучить у медіа, в угоді немає ні $500 млрд боргу, ні $350 млрд, ні $100 млрд. Тому що це було б несправедливо, я вважаю, стосовно нас", – заявив український лідер під час пресконференції.

Він акцентував, що домовленостей між Україною та США про надання допомоги у борг не було, а тому й "нема про що говорити" щодо цієї теми. Таку позицію голова держави озвучував і раніше.

За словами президента, кінцевий варіант угоди "дуже непогано" оцінюють українські урядовці та рекомендують, що він "може працювати".

Зеленський зазначив, що наразі не бачив фінальний варіант повністю через засідання Ставки верховного головнокомандувача, але додав, що попрацює з текстом.

Читайте також
Міністр фінансів США розкрив деталі угоди з Україною про корисні копалини
Володимир Зеленськийвійнасшадоговір