BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но Макрон переубедил его

Зеленский, Макрон и Трамп (Фото: ЕРА)

В США отменяли визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, но президент Франции Эмманюэль Макрон смог переубедить Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванного собеседника из дипломатических кругов Франции.

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Утверждается, что 26 февраля Зеленский получил сообщение от администрации Трампа с рекомендацией не приезжать в Вашингтон на встречу. После этого украинский президент якобы позвонил Макрону, а тот связался с американским лидером и убедил его все же провести встречу под свои гарантии.

И только после звонка Макрона в США официально подтвердили визит Зеленского, сообщил анонимный собеседник.

25 февраля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что США предложили Зеленскому встретиться с Трампом и подписать договор о ресурсах.

26 февраля Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни может встретиться с Трампом в США.

Позже в тот же день Трамп также подтвердил встречу с Зеленским и сообщил, что она состоится 28 февраля.