BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но Макрон переубедил его
Зеленский, Макрон и Трамп (Фото: ЕРА)

В США отменяли визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, но президент Франции Эмманюэль Макрон смог переубедить Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванного собеседника из дипломатических кругов Франции. 

Утверждается, что 26 февраля Зеленский получил сообщение от администрации Трампа с рекомендацией не приезжать в Вашингтон на встречу. После этого украинский президент якобы позвонил Макрону, а тот связался с американским лидером и убедил его все же провести встречу под свои гарантии. 

И только после звонка Макрона в США официально подтвердили визит Зеленского, сообщил анонимный собеседник. 

25 февраля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что США предложили Зеленскому встретиться с Трампом и подписать договор о ресурсах.

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