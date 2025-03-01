Axios: Трампа разозлило, что Зеленский не надел костюм на встречу, хотя его просили

Встреча Трампа и Зеленского (Фото: ОП)

США просили президента Владимира Зеленского приехать на встречу с лидером США Дональдом Трампом в костюме. Однако он не выполнил просьбу, что вызвало раздражение Трампа, сообщает Axios со ссылкой на неназванных собеседников.

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Команда Трампа накануне встречи посоветовала Зеленскому отказаться от милитари стиля в одежде и надеть "что-то более официальное". Но вместо этого украинский лидер просто оделся во все черное, но это не был деловой костюм.

Двое собеседников рассказали, что это стало одним из фактором, который вызвал раздражение у Трампа перед встречей. Лидер США, встречая Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, пожал ему руку с фразой "Сегодня он принарядился".

После этого на пресс-конференции репортер спросил украинского президента почему тот не надевает костюм и обвинил его якобы в неуважении к Америке.

"Я надену костюм, когда эта война закончится. Может быть, что-то вроде вашего. Может быть, что-то получше. Может быть, что-то подешевле", – ответил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который сопровождал Зеленского во время визита в Белый дом, был одет в деловой костюм.