Axios: Трампа разозлило, что Зеленский не надел костюм на встречу, хотя его просили
США просили президента Владимира Зеленского приехать на встречу с лидером США Дональдом Трампом в костюме. Однако он не выполнил просьбу, что вызвало раздражение Трампа, сообщает Axios со ссылкой на неназванных собеседников.
Команда Трампа накануне встречи посоветовала Зеленскому отказаться от милитари стиля в одежде и надеть "что-то более официальное". Но вместо этого украинский лидер просто оделся во все черное, но это не был деловой костюм.
Двое собеседников рассказали, что это стало одним из фактором, который вызвал раздражение у Трампа перед встречей. Лидер США, встречая Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, пожал ему руку с фразой "Сегодня он принарядился".
После этого на пресс-конференции репортер спросил украинского президента почему тот не надевает костюм и обвинил его якобы в неуважении к Америке.
"Я надену костюм, когда эта война закончится. Может быть, что-то вроде вашего. Может быть, что-то получше. Может быть, что-то подешевле", – ответил Зеленский.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, который сопровождал Зеленского во время визита в Белый дом, был одет в деловой костюм.
- 27 февраля BFMTV сообщал, что Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но Макрон переубедил его.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирного соглашения.
- Госсекретарь Руби считает, что президент Украины должен извиниться перед Трампом после произошедшего.