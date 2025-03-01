NYTS: США могут прекратить помощь Украине после спектакля между Зеленским и Трампом

Речь идет не только о военной помощи, но и об обучении ВСУ и обмене разведданными

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

США могут отменить в ближайшее время дальнейшую военную помощь Украине, которая была оплачена и одобрена еще при администрации Джо Байдена. Об этом The New York Times сообщил неназванный представитель администрации Дональда Трампа.

По его словам, после "спектакля" в Овальном кабинете 28 февраля США могут отменить поставки боеприпасов и оборудования. Более того, Трамп может принять решение прекратить даже косвенную поддержку – другие виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских войск и пилотов и размещение колл-центра, управляющего международной помощью, на военной базе США в Германии.

Бывший высокопоставленный военный чиновник из администрации Байдена заявил, что последнее вооружение Украине от оборонных компаний США может быть отправлено в течение следующих шести месяцев. После этого задача по поддержке Украины может упасть на плечи Европы.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире.

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Трамп утверждал, что Зеленский якобы не хочет мира, а украинский президент подчеркнул, что мир должен быть исключительно справедливым.

Европейские и мировые лидеры после спора поддержали Украину и президента.