NYTS: США могут прекратить помощь Украине после спектакля между Зеленским и Трампом
США могут отменить в ближайшее время дальнейшую военную помощь Украине, которая была оплачена и одобрена еще при администрации Джо Байдена. Об этом The New York Times сообщил неназванный представитель администрации Дональда Трампа.
По его словам, после "спектакля" в Овальном кабинете 28 февраля США могут отменить поставки боеприпасов и оборудования. Более того, Трамп может принять решение прекратить даже косвенную поддержку – другие виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских войск и пилотов и размещение колл-центра, управляющего международной помощью, на военной базе США в Германии.
Бывший высокопоставленный военный чиновник из администрации Байдена заявил, что последнее вооружение Украине от оборонных компаний США может быть отправлено в течение следующих шести месяцев. После этого задача по поддержке Украины может упасть на плечи Европы.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире.
- После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Трамп утверждал, что Зеленский якобы не хочет мира, а украинский президент подчеркнул, что мир должен быть исключительно справедливым.
- Европейские и мировые лидеры после спора поддержали Украину и президента.