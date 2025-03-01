NYT: США можуть припинити допомогу Україні після вистави між Зеленським та Трампом

Йдеться не лише про військову допомогу, а й про навчання ЗСУ та обмін розвідданими

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

США можуть скасувати найближчим часом подальшу військову допомогу Україні, яка була сплачена та схвалена ще за адміністрації Джо Байдена. Про це The New York Times повідомив неназваний представник адміністрації Дональда Трампа.

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За його словами, після "вистави" в Овальному кабінеті 28 лютого США можуть скасувати постачання боєприпасів та обладнання. Щобільше, Трамп може ухвалити рішення припинити навіть непряму підтримку – інші види військового фінансування, обмін розвідданими, навчання українських військ і пілотів та розміщення колл-центру, який управляє міжнародною допомогою, на військовій базі США у Німеччині.

Колишній високопосадовець з адміністрації Байдена заявив, що останнє озброєння Україні від оборонних компаній США може бути відправлене протягом наступних шести місяців. Після цього завдання підтримки України може впасти на плечі Європи.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі.

Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.

Трамп стверджував, що Зеленський нібито не хоче миру, а український президент наголосив, що мир має бути виключно справедливим.

Європейські та світові лідери після суперечки підтримали Україну та президента.