NYT: США можуть припинити допомогу Україні після вистави між Зеленським та Трампом
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

США можуть скасувати найближчим часом подальшу військову допомогу Україні, яка була сплачена та схвалена ще за адміністрації Джо Байдена. Про це The New York Times повідомив неназваний представник адміністрації Дональда Трампа.

За його словами, після "вистави" в Овальному кабінеті 28 лютого США можуть скасувати постачання боєприпасів та обладнання. Щобільше, Трамп може ухвалити рішення припинити навіть непряму підтримку – інші види військового фінансування, обмін розвідданими, навчання українських військ і пілотів та розміщення колл-центру, який управляє міжнародною допомогою, на військовій базі США у Німеччині.

Колишній високопосадовець з адміністрації Байдена заявив, що останнє озброєння Україні від оборонних компаній США може бути відправлене протягом наступних шести місяців. Після цього завдання підтримки України може впасти на плечі Європи.

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