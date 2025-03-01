Эксдипломат Хара: Зеленский попал в ловушку, последствия все еще неизвестны
Президент Владимир Зеленский угодил в ловушку во время визита США. Перед этим Дональд Трамп и его вице-премьер министр Джей Ди Вэнс пытались "читать лекции" лидерам Франции и Британии. Об этом в комментарии LIGA.net сказал бывший дипломат и руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.
"Личные симпатии между французским президентом и его американским коллегой помогли предотвратить неприятности, но словесная перепалка с британским премьер-министром не была воспринята легкомысленно", – говорит Хара.
Относительно последствий спора для Украины он отметил, что они остаются неопределенными. Возможны приостановка оборонной помощи или перебои в работе Starlink – и то, и другое может оказать значительное влияние на ход боевых действий, говорит Хара.
"Однако даже более примирительный тон в публичных дискуссиях не смог предотвратить тому, какой мир сейчас формируется в Белом доме", – считает он.
Хара отметил, что еще до начала переговоров администрация США исключила членство Украины в НАТО, а это было "единственной ощутимой" гарантией безопасности, способной сдержать Россию. Вдобавок к этому глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Украина не сможет освободить свои международно признанные территории, а Трамп предположил, что Россия вряд ли отдаст Крым.
Руководитель Центра оборонных стратегий также напомнил, что специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что Россию якобы "спровоцировали", а Стамбульские соглашения должны стать основой для "мирного" соглашения.
"Очевидно, что Зеленский и Украина мешают новому геополитическому видению Трампа. Администрация по ошибке стремится к "никсоновскому развороту", надеясь, что Россия присоединится к США против Китая. Визит Виткоффа в Москву свидетельствует о том, что Вашингтон делает ставку на сотрудничество с Россией в отношениях с Ираном – еще одним союзником Кремля в стремлении перекроить Ближний Восток и обезопасить Израиль", – говорит Хара.
По его словам, Трамп не считает, что принесение в жертву Украины и стран Восточного фланга слишком высока цена за его большую стратегию.
"В конце концов, как свидетельствует история, Америка всегда поступает правильно – после того, как исчерпала все другие варианты", – отметил бывший дипломат.
На уточняющий вопрос, была ли это просто попытка спровоцировать Зеленского на эмоции со стороны администрации США, он ответил "нет".
"Нас уже обвинили в нежелании мира, хотя планировали это сделать позже с помощью Резолюции Совета Безопасности. Сейчас уязвима помощь. Но положительным может быть сопротивление в Конгрессе и осознание европейцами того, что в конце концов нужно увеличить помощь и отбросить напрасные надежды на США", – сказал Хара.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирное соглашение.
- Госсекретарь Руби считает, что президент Украины должен извиниться перед Трампом после случившегося.
- NYT сообщало, что США могут прекратить помощь Украине после представления между Зеленским и Трампом.